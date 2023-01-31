Kadın tekmeleyen gümrük memuru hakkında karar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir kadın, gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Vali Osman Bilgin, görevlilerin açığa alındığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:56
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Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir grup kişi ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre, gruptan bir kadın, yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu. Bu duruma sinirlenen kadının gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memurunun da kadına tokat ve tekme attığı anlar görüntülere yansıdı.

2 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Şırnak Valisi Osman Bilgin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" ifadelerine yer verdi.


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