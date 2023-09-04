Kadın tekniker çalıştığı hastanede hayatını kaybetti

Aydın'da hastanede görevli anestezi teknikeri Güngör Dodak (39) bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken yere düştü. Doktorların kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyen Dodak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:41
Kadın tekniker çalıştığı hastanede hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Güngör Dodak, bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken aniden yere düştü.

Dodak'ın düştüğünü gören doktorlar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Dodak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dodak'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dodak'ın 6 ay önce evlendiği eşi Yunus Emre Dodak'ın da MR teknikeri olarak aynı hastanede görev yaptığı öğrenildi.

Dodak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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