Kadın tekniker çalıştığı hastanede hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:41

Güncelleme: 04.09.2023 - 19:41

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Güngör Dodak, bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken aniden yere düştü.

Dodak'ın düştüğünü gören doktorlar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Dodak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dodak'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dodak'ın 6 ay önce evlendiği eşi Yunus Emre Dodak'ın da MR teknikeri olarak aynı hastanede görev yaptığı öğrenildi.

Dodak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.