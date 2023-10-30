Kadın veterinerler, köy köy dolaşıp hastalıklarla mücadele ediyor

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:05

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:49

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'nde Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele biriminde görevli veteriner hekim Elif Ekiz ve Alev Tazegül, mesai mefhumu gözetmeksizin köy ve beldelerdeki besi çiftlikleriyle ahırları dolaşıp hayvan hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Veteriner hekimler, belirledikleri güzergahtaki köylerdeki büyükbaşları salgın hastalıklardan korumak için aşılıyor. Yeni doğan yavruları da kimliklerini oluşturmak amacıyla küpeleyen ekipler, besicileri salgın hastalıklar konusunda da bilgilendiriyor. Yeni doğan buzağılara brusella, kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapan Ekiz ve Tazegül, çalışmalarını zor şartlara rağmen sürdürdüklerini anlatıyor.

Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Boğazköy'de aşılama yapan Elif Ekiz ve Alev Tazegül, "Hayvanların tepkileri her zaman kontrol edilemiyor. Tabii zorlanıyoruz, ayrıca Kars'ın iklim şartları da zor. Buna rağmen mesai arkadaşlarımızla beraber başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Programlarımız aşı ve küpeleme üzerine oluyor. Geçen sene bir şap hastalığı görüldü hayvanlarımızda, bunun için aşılamamızı yıl boyunca 3 defa yaptık. Şimdi tekrar hem tanımlanmayan hayvanlarımızı tanımlıyoruz hem de şap aşısı, çiçek, anthrax ve yeni doğan buzağılarımıza brusella aşısı yapıyoruz" diye konuştu.

'BAZI KÖYLERDE 3-4 BİN HAYVANI AŞILIYORUZ'

Köylerdeki hayvan varlığına göre aşılama yaptıklarını ifade eden Elif Ekiz, "Sağlıklı gıda ve sağlıklı hayvan için bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ne de giriş-çıkışların kontrolü için biz bütün hayvanlarımızı tanımlamaya çalışıyoruz. Köylerin büyüklüğüne göre aşılama çalışmalarımız değişiyor. Bazı köylerimizde 3-4 bin hayvan bulunurken, bazı köylerimizde ise 500-600 hayvanı aşılıyoruz" dedi.

'KADINLAR BAZEN İŞLERİNİ DAHA DİKKATLİ YAPIYOR'

Üretici Mehti Çinkılıç da çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün personelinden memnunuz. Her zaman gelip hayvanlarımızın aşısını ve küpesini yapıyorlar. Tüm sorunlarımızı, derdimizi anlatmaya personel buluyoruz. Kadınlar bazen erkeklerden daha da güzel hayvanlarımızın aşısını yaparak hayvan sorunlarımızı bize anlatıyorlar, tedbirli, dikkatli ve sırayla işlerini yapıyorlar. Tabii ki kadınların her meslekte olması gerekiyor."