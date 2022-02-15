Kadın yönetmenler İzmir’de buluşacak

15 Şubat 2022 Salı, 10:08

Yönetmen Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 27 Şubat- 8 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde 28 ülkeden 98 film yarışacak.

‘Sınırlar’ temasının işlendiği festivalde kadın yönetmenler filmleri Institut français İzmir’de ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) sinemaseverlerle buluşacak. 46 filmin uluslararası prömiyerine, 55 filmin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliğini yapacak olan festivalde bazı bölümler çevrimiçi etkinlikler şeklinde düzenlenecek.

KAPANIŞ TİRE’DE

Çevrimiçi film ve söyleşiler www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden ücretsiz kayıt olarak izlenebilecek. 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başarı ödülleri ise 27 Şubat Pazar günü Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü Melis Behlil’e, Akademi Başarı Ödülü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak’a, yönetmen başarı ödülü de İran'ın ünlü yönetmenlerinden Nergis Abyar’a verilecek.

Ulusal yarışma filmlerinin gösterimi ve kapanış töreni ise 6-7-8 Mart tarihlerinde Tire Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

JÜRİ DE BELLİ OLDU

Festivalde Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Jürisi ilk kez ulusal kategoriler için ayrı bir değerlendirme yapacak. Uluslararası Altın Makara Kategorisi Jüri Üyeleri yönetmen Leyla Yılmaz, Emine U. Berger, Doç. Dr. Ragıp Taranç; Kamera Göz Ulusal ve Uluslararası Belgesel Kategorisi Jüri Üyeleri Prof. Eylem Atakav, Doç. Dr. Gülçin B. Özdemir ve yönetmen Neşe U. Nohutçu; Kısa Candır Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Kategorisi Jüri Üyeleri Yönetmen Burçak Ü. Açık , Oyuncu Ezgi Çelik, Yönetmen Öykü Orhan; Uluslararası Animasyon ve Deneysel Kategori Jüri Üyeleri Dr.Öğr. Üyesi Melis Bilgin, Yönetmen Zeynep Akçay, Yönetmen Berna Gençalp’ten oluşurken, SİYAD jürisinde ise Şenay Aydemir, Janet Barış ve Senem Erdine yer alacak.