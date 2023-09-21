Kadına sözlü tacizde bulunan şahsı esnaf darbetti
Bursa’da yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunan şahsa tepki gösteren yurttaşlar, çıkan tartışmanın ardından şahsı darbetti.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir kadına sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahsa çevredeki yurttaşlar tepki gösterdi.
Sözlü tartışma kısa sürede büyürken kavga çıktı.
Çıkan kavga sonrası olaya tanık olan bir işletmenin müşterileri işletmenin iç kısmına sığınırken söz konusu anlar kameraya yansıdı.
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