Kadına yönelik şiddeti haberleştiren muhabirimize tehdit

Türkiye kadına yönelik şiddetin sonu gelmezken; şiddeti haberleştiren gazeteciler de hedef alınıyor. Son olarak muhabirimiz Rengin Temoçin kendisine gönderilen bir tehdit mesajıyla karşı karşıya kaldı.

Kadına yönelik şiddeti haberleştiren muhabirimize tehdit
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:28

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org 

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilemezken bu konuyu gündeme taşıyan gazeteciler tehdit ediliyor. 

Son dönemde, kimliği belirsiz bir e-posta adresinden kadın hakları alanında çalışan gazetecilere ve avukatlara yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiği ortaya çıktı. 

Söz konusu mesajlarda, kadın cinayetlerine dair haber yapan gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ölüm tehditleri yer aldı.

GAZETECİLERE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Gazetemiz muhabiri Rengin Temoçin’e gönderilen bir mesajda, 2020 yılında Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’e atıfta bulunularak “Üzerinize benzin dökülecek ve yakılacaksınız” ifadeleri kullanıldı. 

Benzer mesajların, kadın hakları üzerine çalışan başka gazeteci ve avukatlara da iletildiği öğrenildi. 

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gazetemiz avukatları, söz konusu tehditlerin basın özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. 

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken, tehditlerin faillerinin tespiti için yasal girişimler başlatıldı.


Etiketler: #kadın cinayetleri #tehdit

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