Kadını bıçaklayan erkeği mahalleli darbetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde bir kadını bıçaklayan erkeği çevredeki yurttaşlar darbetti. Saldırgan şahsı polis ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:56
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Alınan bilgiye göre olay, İskele Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs tartışma sonrası, eşi olduğu ileri sürülen Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı. 

Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası saldırgan çevredekiler tarafından darbedildi. Polislerin müdahalesiyle kurtarılan şüpheli, emniyete götürüldü.


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