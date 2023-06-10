Kadını darbederek alıkoymayan çalışan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 'adli kontrolle serbest'

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:11

Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Makas Kavşağı’nda, önceki gün saat 23.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir kadının darbedilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldığı ihbarı Aksaray Emniyeti'ni alarma geçirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Murat B. (36) isimli şahsı, Kadriye A. (26) isimli kadınla araç içerisinde kavga ederken yakaladı. Darbedilen kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri darbedilip alıkoyulduğu iddia edilen kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadın Murat B.’den şikayetçi oldu.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Alkollü sürücünün Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan polis ekipleri alkollü sürücünün ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Murat B., “Kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan gözaltına alındı.

Şahsın yapılan kontrolünde 1,70 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetsiz, alkollü araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 16 bin lira para cezası kesildi.

SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.