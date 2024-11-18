Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesindeki evde eğlenen B.K. (49), tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal'ı (52) tabancayla dizinden vurdu. Ünal kan kaybından hayatını kaybetti. Olaya tanıklık eden arkadaşı B.Ö. (28) yaklaşık 8 saat sonra polise ihbarda bulundu. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Atakum ilçesi bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde 16 Kasım'da akşam saatlerinde B.K. ile B.Ö. kız arkadaşları ile birlikte içki alıp, eve gitti.
Burada eğlenen grup ile alt kattaki Kani Timur Ünal arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.K., Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Ünal kanlar içerisinde yere yığıldı.
B.Ö. 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı B.K.'nin Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtı. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.
Kani Timur Ünal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Polis, suç aleti tabanca ile birlikte B.K.'yi, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve A.B.'yi (22) gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
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