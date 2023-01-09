Kadınlar Kadıköy'de 2023 beklentilerini sıraladı: 'Şiddetsiz, özgür bir hayat'
Kadınlar Birlikte Güçlü Oluşumu dün Kadıköy’de “Kadınların isyanı değiştirecek” sloganıyla eylem yaptı. Kadınlar, 2023’ten beklentilerini tek tek sıraladı.
Fotoğraflar: Vedat Arık
Kadınlar Birlikte Güçlü Oluşumu dün Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde “Kadınların isyanı değiştirecek” sloganıyla bir eylem düzenledi. Eyleme CHP Kadın Kolları, milletvekilleri ve yurttaşlar katıldı.
Eylem alanına girişte LGBTİ+ bayrağını içeri almak istemeyen polislerle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Eylemde kadınların 2023’ten beklentileri okundu.
Açıklamada “2023’te transfobinin, istismarların son bulmasını istiyorum. Erkek şiddetini geride bırakmak istiyorum, güzel olma baskını geride bırakmak istiyorum. Erkekleri AKP’yi ve kapitalizmi geride bırakmak istiyorum. Tacizi geride bırakmak istiyorum. Gerçek bir adalet istiyorum. Daha özgür yarınlar istiyorum. Polis şiddetini geride bırakmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesini istiyorum” denildi.
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