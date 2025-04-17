Kadınlar ve LGBTİQ+ bireyler endişeli: 10. Yargı Paketi neyi kapsıyor?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:01

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:01

10. Yargı Paketi teklifinin yakın zamanda TBMM gündemine alınması bekleniyor. İnfaz düzenlemelerini de içeren geniş kapsamlı taslak için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç her ne kadar "af söz konusu değil" açıklamasını yapsa da hak savunucuları, sızdırıldığı belirtilen taslağın kadınların güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Teklifin yasalaşması halinde, LGBTİQ+ bireylerin haklarının da kısıtlanacağı öngörülüyor. 10. Yargı Paketi'nin kadınlar ve LGBTİQ+ bireylerin hayatını ne yönde etkleyeceğini, hukukçular İlke Işık ve Kerem Dikmen Cumhuriyet'e anlattı.

10. Yargı Paketi’yle kadınlara ve çocuklara yönelik suç işleyenlerin af kapsamında tahliye edilme durumu olduğunu dile getiren avukat İlke Işık, "İktidarın cezaevlerini kimler için boşaltacağı kimler için dolduracağı son dönemlerde yaşananlarla çok net ortada" yorumunu yaptı.

Pakette LGBTİQ+ bireylerle ilgili cezai hükümler getirileceği öne sürülerken taslakta "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik etmek, övmek veya özendirmek" şeklinde ifadelerinin de yer aldığı belirtildi.

"SUÇLU KAPSAMINA ALINMAK İSTENİYOR"

Işık, "Biyolojik cinsiyet, doğuştan gelen cinsiyet gibi tanımlamalar genel ahlakla birleştiğinde bir kadın giydiği kıyafet, sokakta ya da işyerinde yaptığı bir sohbet nedeniyle sorunlar yaşayabilir. 'Teşvik eden, öven veya özendiren' tanımlaması da yapılarak yazan, çizen, konuşan, söz söyleyen herkes suçlu kapsamına alınmak isteniyor" dedi.

Işık, 'genel ahlaka aykırı tutum ve davranış' ibaresinin el ele dolaşmak, dinlenen şarkı, izlenen filme kadar gidebilecek bir muğlaklık içerdiğine dikkat çekti.

"AYM'NİN KARARINI YASAYI YENİDEN DÜZENLEYEREK AŞMA ÇABASI VAR"

Kaos GL Derneği İnsan Hakları Programı Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen ise 10. Yargı Paketi’nin cinsiyet değiştirme davalarına birtakım engellere sebep olabileceğini söyledi. Dikmen, bu paketle cinsiyet değiştirme davası açma yaşının 18 yaşından 21 yaşa yükseleceğini, ameliyat izni için gerekli rapor sayısının birden dörde çıkarılacağını belirtti.

Dikmen, mevcut kanunda eğitim ve araştırma hastanelerinin düzenledikleri rapor yeterli görülüyorken yargı paketi taslağında yetkinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hastanelere verileceğini ifade etti. Yetkinin üniversite hastanelerinin elinden alınabileceğine, kurullara LGBTİ+ karşıtı kişilerin getirileceğine dair endişe duyduklarını belirten Dikmen şunları kaydetti:

"AYM cinsiyet değiştirme ameliyatı için 'üreme yeteneğinden kalıcı olarak yoksun olma' şartını 2018'de kaldırmıştı, şimdi bu geri dönüyor. Kişi eğer yasada belirtilen sürecin dışında bir ameliyat gerçekleştirmişse bu durumda kişi ve cerrah cezayla karşı karşıya kalacak. AYM'nin kararını yasayı yeniden düzenleyerek aşma çabası var."