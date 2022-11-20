Kadıköy’de taksi durağında sıra kavgası: 2 yaralı

20 Kasım 2022 Pazar, 09:20

İstanbul Kadıköy'deki Kadıköy Meydanı’nda bulunan taksi durağında iddiaya göre, arkadaşları ile eğlendikten sonra evine gitmek için taksi durağına gelen kişi, sıra kendisinde olmadığı halde bekleyen taksiye binmek istedi.

Bu sırada durak görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmaya arkadaşları da dahil olunca kavga çıktı.

Tekme ve tokatlı birbirine giren tarafların kavgası yol ortasına taştı. Kavgaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgayı başlattığı iddia edilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.