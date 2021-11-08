Kadınlardan, Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadelerine ilk tepki kadınlardan geldi. Kadınlar, Erdoğan'a "Kadın mücadelesini karalayamazsın. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 23:20
Kadınlardan, Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almıştı. 

Erdoğan, konuşmasında "Her kim bu ülkede bir daha ‘İstanbul Sözleşmesi’ diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"KARALAYAMAZSIN"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdoğan'a sert tepki gösterdi. "Kadın mücadelesini karalayamazsın" diyen kadınlar, "Özgürce yaşamak için bir kez daha söylüyoruz: #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.


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