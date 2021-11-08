Kadınlardan, Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadelerine ilk tepki kadınlardan geldi. Kadınlar, Erdoğan'a "Kadın mücadelesini karalayamazsın. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almıştı.
Erdoğan, konuşmasında "Her kim bu ülkede bir daha ‘İstanbul Sözleşmesi’ diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.
"KARALAYAMAZSIN"
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdoğan'a sert tepki gösterdi. "Kadın mücadelesini karalayamazsın" diyen kadınlar, "Özgürce yaşamak için bir kez daha söylüyoruz: #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.
"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyenler, kadınların ta kendisidir.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) November 8, 2021
Sapkın diyerek; koruyamadığınız kadınları yaşatmayı görev edinmiş kadın mücadelesini karalayamazsınız. Özgürce yaşamak için bir kez daha söylüyoruz: #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/PA960S8OkT
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