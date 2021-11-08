Kadınlardan, Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 23:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almıştı.

Erdoğan, konuşmasında "Her kim bu ülkede bir daha ‘İstanbul Sözleşmesi’ diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.