Kadınlardan iktidara: Siz işsizliğe, yoksulluğa çözüm bulun

27 Kasım 2022 Pazar, 17:50

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, Ankara’da Sakarya Caddesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bugün düzenledikleri eylemle, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etti.

Eylemde “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İran’da direnen kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Özgür yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız” yazılı dövizler taşındı, “Şiddet bitecek, eşit yaşayacağız. Kadın düşmanlarını göndereceğiz. Masha’nın saçları özgürlük bayrağımız” sloganları atıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Tuana Gencer, derneklerine kapatma davası açıldığını hatırlatarak, “Hukuksuz davalar mücadelemize asla engel olamayacak. Biz kadın cinayetlerini durdurma mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Gencer, İran’da başörtüsü eylemleri sırasında öldürülen Masha Amini’yi anımsatarak, “İran’da direnen kadınlar asla yalnız değildir. Kadınlar dünyanın dört biryanında özgürlükleri için mücadele ediyorlar. İran’da, Afganistan’da direnen kadınlara selam olsun. Selam olsun özgürleri için canlı pahasına mücadele eden kadınlara” diye konuştu.

“Canları pahasına boşanma aşamasında olan kadınlar mücadele etmeye devam edecek” diyen Gencer, kadınların istedikleri zaman ayrılabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6284’ten yararlanmak istediklerinde yararlanabilecekler. İstanbul Sözleşmesi uygulanacak. Kadınlar eşit ve özgür yaşayacak. Bu düzen böyle gitmeyecek, LGBTİQ artıları yok sayanlar kadınların özgürlüklerine el uzatanlar, halen nefret politikaları üretenler gidecek, direnen kadınlar kazanacak.

“KADINLARIN ÖNÜNDE POLİSLER, BARİKATLAR OLUYOR”

Karşımızda öyle bir iktidar var ki 6284’ü uygulamak için karakola giden kadınları geri gönderiyor, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca bir gece yarısı imzayı geri çekiyorlar. Öyle bir iktidar var ki, İstanbul, Bingöl, Mardin, Antep’te direnen kadınları engellemeye çalışıyorlar, fakat Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan’ın kadınların arasında serbestçe dolaşmasını bir sorun olarak görmüyorlar. Kadınlar bu ülkede, sokakta, işyerlerinde, evlerinde, dört duvar arasında ve hayatın her alanında tehlikedeler. Yaşamak istiyoruz diye mücadele eden kadınların önünde ise böyle polisler ve barikatlar oluyor.”

"İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULUN"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Sena Köykolu, “10 yıl önce kadın cinayetlerini kabul etmeyenler, şimdi de LGBTİQ artıları yok sayıyor. Nefret yürüyüşleri yapıyor, LGBTİQ artıları hedef gösteriyorlar. Bu saldırılara karşı hep beraber işte buradayız. Gök kuşağı değil ayrımcılık suç” dedi.

Köykolu, krizin derinleştiğini ve ilk işten çıkarılanların kadınlar olduğunu vurgulayarak, “Siz işsizliğe çözüm bulun, siz yoksulluğa çözüm bulun” diye iktidara seslendi.