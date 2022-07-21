Sakarya'da dehşet: Sözlü tacize uğrayan kadın, sığındığı büfede öldüresiye darbedildi!
İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan bir kadın, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan kadın, yaşadıklarını anlatırken, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadının darbedildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte 18 Temmuz'da Sakarya Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren kadın, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Kadının kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle kadını ezmeye çalıştı.
BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI
Bunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek kadının telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Ş.Ö isimli kadının saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda kimse müdahale etmedi.
Öldüresiye dövülen Ş.Ö, caddede ise, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"O 30 SANİYEYİ 30 YIL GİBİ YAŞADIM"
Tatilde hayatının şokunu yaşayan kadın, yaşadığı dehşet dolu anları ve sonrasında yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Evine dönmek üzereyken otomobille yanına yaklaşan kişinin sözlü tacizine uğradığını belirten Ş.Ö., "Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı. Tehditler savurunca da kaçmaya çalıştım ve açık olan tekel bayiine sığındım. Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü. Telefonumu kırdı ve 'Beni bu telefonla mı çektin. Beni bu telefonla mı polise şikayet edecektin' dedi. Güvenlik kameralarında sadece 30 saniye gözüken dehşet anları tekel bayinin içinde de devam etti. Dakikalarca dehşeti yaşadım ve öleceğimi düşündüm o an. Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır. Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" şeklinde konuştu.
Kızına dehşeti yaşatan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne H.Ö. ise, "Onun ömür boyu cezaevinden çıkmaması lazım. Tüm ailemizin psikolojisi alt üst oldu bu yaşadığımız olayla. Devlet büyüklerimizin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP kaynıyor...
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- MHP'ye büyük şok!
- Erdoğan intikam mı aldı?
- Canlı yayında ekonomi atışması
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı