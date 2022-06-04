Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu: Yakalandı
Sakarya’da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- 'Bu akşam görevden alınabilir'
- Muhtara 'Cumhur İttifakı' tuzağı