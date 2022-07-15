Kadınların videosunu çekerken yakalandı; Suçunu kabul etti, serbest bırakıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki kadını uzun süre takip ederek arkalarından videolarını çeken şahıs darbedildi. Kadınlardan biri şikayetçi olurken, şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Antalya'daki olay, akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken kadınların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti.
Bunun üzerine genç, şahsın kadınları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kadınlar korkuyla bağırırken, çevredeki yurttaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü. Şüphelinin yurttaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.
TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda kadınlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen kadınlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.
SERBEST BIRAKILDI
41 yaşındaki şüpheli A.E.’nin kadınları arkasından gelerek telefonuyla görüntülerini çekmesi ve gencin motosikletiyle takip etme anları cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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