Kadınların yanındakiler de şiddete maruz kalıyor

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Verilere göre temmuz ayında meydana gelmiş 23 kadın cinayetinin 10’unda, kadınların yanındaki kişilerin de yaralandığı bazılarının ise öldürüldüğü belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcilerinden Tuana Gencer, “Şiddetin farklı bir boyutu olarak kadınlar yakınındaki kişilerle birlikte öldürülüyor. Günlerdir 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ve 9. yargı paketiyle soyadı hakkımıza saldırmaya çalışıyorlar. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından kendi yakınlarıyla birlikte şiddete uğruyorken sesini çıkartmayan bakanlar, ‘Aileyi güçlendirmek için çalışmalar yapacağız’ diyor.

Kadınlar yakınlarıyla birlikte öldürülüyorken yapılması gereken şey aile kavramını daha da kutsallaştırmak yapılacak hamle değil. Biz konunun cezasızlık ve iktidarın kadın düşmanı politikaları olduğunu düşünüyoruz. Bunun da çözümü mümkün. 6284 sayılı kanunu etkin uygulatmak ve kadınların haklarının elinden alınmaması” dedi.