Kadınların yanındakiler de şiddete maruz kalıyor

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulmuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun temmuz ayında yayımladığı raporda ise kadınların yanındaki kişilerin de şiddete uğradığı ortaya çıktı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00
Kadınların yanındakiler de şiddete maruz kalıyor
Abone Ol google-news

Verilere göre temmuz ayında meydana gelmiş 23 kadın cinayetinin 10’unda, kadınların yanındaki kişilerin de yaralandığı bazılarının ise öldürüldüğü belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcilerinden Tuana Gencer, “Şiddetin farklı bir boyutu olarak kadınlar yakınındaki kişilerle birlikte öldürülüyor. Günlerdir 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ve 9. yargı paketiyle soyadı hakkımıza saldırmaya çalışıyorlar. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından kendi yakınlarıyla birlikte şiddete uğruyorken sesini çıkartmayan bakanlar, ‘Aileyi güçlendirmek için çalışmalar yapacağız’ diyor.

Kadınlar yakınlarıyla birlikte öldürülüyorken yapılması gereken şey aile kavramını daha da kutsallaştırmak yapılacak hamle değil. Biz konunun cezasızlık ve iktidarın kadın düşmanı politikaları olduğunu düşünüyoruz. Bunun da çözümü mümkün. 6284 sayılı kanunu etkin uygulatmak ve kadınların haklarının elinden alınmaması” dedi.


6284 sayılı kanun haberleri 9. yargı paketi haberleri Ailenin Korunması haberleri

İlgili Haberler

Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu... Karnından çıkan, doktorları bile şaşırttı!

Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu... Karnından çıkan, doktorları bile şaşırttı!
Amerikalı milyardere meydan okumuştu: Maduro, şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü açıkladı

Amerikalı milyardere meydan okumuştu: Maduro, şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü açıkladı
İngiltere’de protestolar şiddetlendi: 53 polis yaralandı, 100 kişi gözaltına alındı

İngiltere’de protestolar şiddetlendi: 53 polis yaralandı, 100 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler