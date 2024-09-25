Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama 'Çok büyük sıkıntı atlattık'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:43

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:43

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

Jülide Kural iddialara yanıt vermişti:

"Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

Şu an Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır bilgi verdi.

"ÇOK BÜYÜK SIKINTI ATLATTIK"

Önceki gün yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, dayısı hakkında "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak" dedi.

Sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, "Ben en son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah" diye konuştu.