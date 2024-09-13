Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyor'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:53

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

"FATSALI KADİR'İN GÜCÜ"

Jülide Kural iddialara yanıt vermişti:

"Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

Şu an Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı.

İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Kural, oyuncunun 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını söyledi.