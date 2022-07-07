Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker tahliye edildi mi?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:32

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

KADİR ŞEKER DAVASI



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

KADİR ŞEKER'İN MAHKEMEDEKİ İFADESİ

Kadir Şeker mahkemede verdiği ifadede"Kadına üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Olay için üzgünüm. Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum. Pişmanım" dedi

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi.



KADİR ŞEKER NE ZAMAN HAPİSTEN ÇIKACAK?

Kadir Şeker'in 7 Temmuz 2022 tarihinde gün içerisinde cezaevinden çıkması bekleniyor.



KADİR ŞEKER KİMDİR?

7 Şubat 2000 doğumlu olan Kadir Şeker Konyalıdır. Akşehir Fen Lisesi mezunu olan Şeker, olayın yaşandığı gün üniversite sınavını kazanmak için gittiği dershaneden dönüyordu.

Kadir Şeker cezaevinde bulunduğu süreçte üniversite sınavına girdi ve Gazi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazandı.







