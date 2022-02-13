Kadir Topbaş anıldı: İmamoğlu'ndan videolu paylaşım
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 1. yılında, AKP İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen programla mezarı başında anıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Topbaş'ı andı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için vefatının 1. yılında sabah namazının ardından Fatih Camisi'nde dua okundu.
Fatih Camisi'nin haziresinde düzenlenen anma programına, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile bazı partililer katıldı.
Anma programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kabaktepe, Topbaş'ın İstanbul'da ve Türkiye'de iz bırakıp giden başkanlardan olduğunu söyledi.
Kabaktepe, Topbaş'ın sadece belediye başkanlığı değil ondan önce de yaptığı hizmetlerle çok güzel işlere imza attığını anlatarak, şunları ifade etti:
"Kadir ağabeyimiz, İstanbul'un ağabeyi ve beyefendisi olarak görevini en güzel bir şekilde yerine getirerek İstanbul'umuzun her alanda; sağlıkta, kültürde, eğitimde, ulaşımda, erişilebilirlik alanında, sadece Türkiye'nin değil metropoller arasında da hak ettiği değeri almasında en büyük katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu. Bu vesileyle güzel bir örneklik teşkil ettiğini de düşünüyorum"
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1945 yılında dünyaya gelen Kadir Topbaş, 2004-2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş, 13 Şubat 2021'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İMAMOĞLU'NDAN 'TOPBAŞ' MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Topbaş'ı andı.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"
Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.#KadirTopbaş pic.twitter.com/qDt5jVE5cN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2022
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