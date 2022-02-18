Kadir Topbaş ve meclis üyeleri hakkında 6 yıl sonra karar çıktı

18 Şubat 2022 Cuma, 16:29

Dönemin CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile dönemin meclis üyeleri hakkında plan değişikleri ve arsa-bina tahsisleri yaparak FETÖ terör örgütüne rant sağlandığı iddiasıyla 2016 yılında suç duyurusunda bulunmuştu.



Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, “görevi kötüye kullanma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla başlatılan soruşmada aradan geçen 6 yılda bir gelişme olmayınca meclis üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na başvurarak soruşturmanın son durumu ile ilgili bilgi istedi. Bunun üzerine savcılık, dosyada kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin aldığı 7 Ocak 2022 tarihli kararı taraflara tebliğ etti.

“ŞİKAYETLER MÜKERRER”

Kararda; ihbar ve şikayetlere konu olan şirket ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği, terör örgütünün finansmanı gibi suçlardan kamu davalarının açıldığı ve ihbar ve şikayetlere konu olan taşınmazların tamamının TMSF tasarrufuna geçtiği belirtildi.

Soruşturmaya konu olan ihbar ve şikayetlerin, mükerrer nitelik taşıdığı kaydedildi. Söz konusu taşınmazların devlet mülkiyetine geçtiği ya da TMSF idaresinde olduğu, şüphelilerden Kadir Topbaş'ın soruşturma aşamasında hayatını kaybettiği bu halde de ilgilisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDAKİ ŞİRKET VE KURUMLARIN SON DURUMU

Kararda, iddiaların odağındaki şirket ve kurumlarla ilgili bilgiler yer aldı. Tahkikat için emniyete yazılan yazıya gelen cevapta Manolya Eğitim Kurumları, Silivri'deki Anafen Eğitim Kurumu ve Yenibosna'daki Fatih Koleji ile ilgili başka bir soruşturmada kayden işlem yapıldığı belirtildi.

Süleyman Şah Üniversitesi ve Murat Hüdaverdigar Üniversitesi'nin 23 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile kapatıldığı kaydedildi.

Ümraniye'de bulunan Bank Asya ile ilgili olarak A sınıfı hissedarlar hakkında başka bir soruşturmada işlem yapıldığı, TMSF tarafından bankaya el konulduğu belirtildi. Dumankaya İnşaat firması ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış bir kamu davasının bulunduğu aktarıldı.

Sarıyer'deki Vadi İstanbul projesinin ortaklarından Aydınlı Grup inşaat firmasına TMSF tarafından kayyum atandığı, Ömer Faruk Kavurmacı (Kadir Topbaş'ın damadı) hakkında TUSKON soruşturması kapsamında başka bir soruşturmada işlem yapıldığı ve kamu davası açıldığı ifade edildi.