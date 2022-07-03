Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Mustafa Tekin (69) ile yanındaki eşi Güllü Tekin (68) hayatını kaybetti.
Bademli Mahallesi yakınlarında, Acıpayam ilçesinde mobilya mağazası bulunan Mustafa Tekin'in yönetimindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıktı, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında şarampole devrilerek takla attı.
KURTARILAMADILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Tekin ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Tekin ile eşi Güllü Tekin hayatlarını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tekin çiftinin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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