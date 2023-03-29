'Kafalarını keseriz' demişti... İnfial yaratan sokak röportajı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: 'Derhal gereğini yapıyoruz'
Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurmuştu. Skandal ifadeler sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Seçime sayılı günler kala AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşması sonrası partinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.
Siyasetteki 'Hizbullah' tartışması sürerken bir sokak röportajında açıkça Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin sözleri de gündem oldu.
Sokak röportajında kendisine mikrofon tutulan bir kişi AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı. Kişi, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan gerici şahıs, “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırdı.
KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Söz konusu ifadeler sosyal medyada infial yaratırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten bir açıklama geldi.
Cumhuriyet'in haberini alıntılayan Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.
Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 29, 2023
En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun!
Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!... https://t.co/6jJd3NhhcR
En Çok Okunan Haberler
-
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak
- İnce'ye açık mektup
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- 'Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu