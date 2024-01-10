Kafede dehşet: Kız arkadaşının bardağına 'gülücük' çizdi diye baristayı öldüresiye darbetti

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:17

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:09

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına iddiaya göre gülücük sembolü çizdi.

Bunun gören şahıs, baristayla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı saldırgan, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.



