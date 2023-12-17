Tekirdağ’da korkunç olay: Babasını öldürüp intihara kalkıştı!

Tekirdağ'da 25 yaşındaki şahıs, tartıştığı babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:53
Tekirdağ’da korkunç olay: Babasını öldürüp intihara kalkıştı!
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Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nazım Başargan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oğlu Cem Başargan arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Cem Başargan, babası Nazım Başargan’ı eline aldığı bıçakla 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Babasını öldüren Başargan, cinayeti işlediği bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Cem Başargan bileklerini kesmesinin ardından sağlık ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını söyleyip yardım istedi.

Polis ekipleri ile birlikte olay yerine giden acil servis ekipleri, Nazım Başargan’ın öldüğünü tespit ederken cinayet zanlısı hafif yaralı Cem Başargan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tedavisi yapılmak üzere önce hastaneye oradan da karakola götürüldü.

Nazım Başargan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor.


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