Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 22 zanlı gözaltı!

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:34
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 22 zanlı gözaltı!
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adres ve otomobillerde arama yaptı. 

Ekipler; 180 bin makaron, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 43 elektronik sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.  Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.


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