Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 22 zanlı gözaltı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:34

Güncelleme: 23.12.2023 - 11:34

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Ekipler; 180 bin makaron, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 43 elektronik sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

