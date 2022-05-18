Kaftancıoğlu, yurttaşlarla birlikte yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’na gitti

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanmasına tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, pistleri yıkılmaya başlanan Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı. Kaftancıoğlu’nun çağrısı üzerine dün sabah saatlerinde çok sayıda yurttaş Atatürk Havalimanı’na geldi. Havalimanın önünde toplanan grup sık sık “Burası halkındır, halkın kalacak” diye slogan attı.

‘HESAP SORACAĞIZ’

Burada açıklama yapan Kaftancıoğlu, “İstanbul Havalimanı’nı Katarlı, Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Atatürk’ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı’nı ne yaparlarsa yapsınlar, zaten gidecekler. Atatürk Havalimanı’na zarar verenlerden hesap soracağız. Yasadışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesi sokanlardan hesap soracağız. Katarlı ve Suudi Arabistanlı, her kim alıyorsa fakirin tek bir kuruşunu cebine atmak üzere buraya teklif verenlerden CHP iktidarında hesap soracağız” dedi.

‘PEŞKEŞ İÇİN KAPANDI’

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Atatürk Havalimanı 2019 yılında tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi. İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının nedeni teknik nedenlerden kaynaklı değil.

İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. İstanbul Havalimanı’nın sadece yüzde 50’si inşa edilmiş durumda. Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda 35 milyon yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı’nın mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu üç havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için ekstradan 250 milyar Avro’luk yeni yatırımın gereksizliği ortada. Genel Başkanımız ‘İktidara geldiğimizde haksız hukuksuz yere yapılmış bütün işletmeleri inceleyerek, denetleyeceğiz. Hak ettiklerinden bir kuruş daha fazla para yatırılmışsa hepsini alacağız’ demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı’nı satmak istiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün milli kurtuluş mücadelesini başlattığı şu günlerde, Gençliğe Hitabesi’nde ne demişti, ‘İktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.’ Bugün olduğu gibi. Asla umutsuz olmayacağız, geldikleri gibi gidecekler, geldikleri gibi gidecekler, geldikleri gibi gidecekler.”

‘GÖRÜLMESİNİ İSTEMEDİLER’

İş makinelerinin bulunduğu bölümde açıklama yapmasına izin verilmeyen Kaftancıoğlu, “Atatürk Havalimanı önünde açıklama yaparak, havalimanını katlederek çetelerin nasıl ihanet içinde olduğunu gösterecek ve makinelerin bulunduğu yerde açıklama yapacaktım. Ama ülkemizde mağdurları korumak yerine suçluları koruyan anlayış olduğu için makinelerin pisti nasıl yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Suçluluğun telaşı içindeler” ifadelerini kullandı.