Kaftancıoğlu'nun ziyaret ettiği depremzede: Yıllardır AKP'ye oy verdik kapımızı ilk siz çaldınız'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 21:11

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 21:13

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa’daki akrabalarının yanına sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Yıllardır AKP’li olduğunu belirten depremzedeler kapılarını ilk Kaftancıoğlu’nun çaldığını söyledi.

"ÇADIRDA DURULMUYOR, ÇOK SOĞUK"

Kaftancıoğlu depremzedeye, “Hatay bölgesindeydim ben de. Sağlık hizmeti veriyorduk dediğiniz gibi ikinci depremde içeride olanları ne yazık ki kaybettik” dedi.

Konteynır kent için isimlerini yazdıklarını belirten depremzede, çok soğuk olduğu için çadırda kalamadıklarını söyledi. Depremzede, “Oturduğum ev kiraydı, şimdi gidip ev bulmak istesem de bulamam imkânsız” dedi.

"DEVLETİ YÖNETENLER YAPMAK ZORUNDA"

Kaftancıoğlu ise “Çadırı da konteynır kenti derken pandemide 5 maskeyi dağıtamadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler olmasa hiçbir şey olamayacak. Bu sevineceğimiz bir şey değil üzüleceğimiz bir şey. Bizim yardımlarımızda da şöyle bir şey yok. ‘Biz sana hizmet ettik sende bize oy ver’ hayır vatandaş istediğine oy verir en demokratik hakkıdır, ihtiyacı varsa siyasetin görevi elinden geldiği kadar onun ihtiyacını gidermektir. Bizde Genel Başkanımız, belediyelerimiz işte bizler, bunları sizlerin düşünmeyip düşünmesi gerekenlerin yapması için her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu deprem bir kere daha gösterdi ki bize aslında 85 milyon acıda zorlukta yan yana gelebiliyoruz. Bizim bu yan yana gelebilme halimizi devleti yönetenler yapmak zorunda” diye konuştu.

“YILLARDIR AKP’YE OY VERDİK KAPIMIZI İLK SİZ ÇALDINIZ”

Kaftancıoğlu, yıllardır AKP’li olduğunu ve oy verdiğini söyleyen depremzedeye “Yine verin” dedi. Bunun üzerine depremzede “Kapımızı ilk siz çaldınız. Bizim bakış açımız farklıydı” diye yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, “İnşallah güzel bir ülkede, sorunları çözülmüş bir ülkede bizim yaşadığımız sorunları yaşamadığı bir gelecek olur. Bunu yapabiliriz. Ben hep diyorum siyasetçiler kendisini zenginleştirmeye değil vatandaşı zenginleştirmeye uğraşsın. Çalmazsa, çırpmazsa size de bize de yetecek halde” diye konuştu.