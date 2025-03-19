Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Kağan Sürmegöz kimdir? Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz neden gözaltına alındı?

KAĞAN SÜRMEGÖZ KİMDİR?

Kağan SÜRMEGÖZ aslen Konya’lı olup 1985 yılında İstanbul Yeşilköy’de doğdu. Lise eğitimini Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama, Kentsel Tasarım bölümünde; Tarihi Çevrelerin Yeniden Değerlendirilmesine Araç Olarak Kentsel Tasarım “Akaretler Sıra Evleri Örneği” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2006 yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğünde çalışmaya başlayarak 2013 yılında şef ve 2015 yılında Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. 09.09.2016 yılından itibaren Reklam Yönetimi Müdürü, 18.04.2022 tarihinden itibaren ise Emlak Yönetimi Daire Başkanı olarak atanan Kağan SÜRMEGÖZ evli ve 3 çocuk babasıdır.

KAĞAN SÜRMEGÖZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz'ün de yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.