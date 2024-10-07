Kağıthane Belediyesi'nde grev oylamasına müdahale

Kağıthane Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Grev oylaması sırasında belediye yöneticilerinin işçilere müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Kağıthane Belediyesi'nde grev oylamasına müdahale
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:50

Kağıthane Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, işçiler grev kararı için referanduma gitti. Ancak, oylama sırasında belediye yönetiminin sürece müdahale ettiği iddiası tartışma yarattı. Grev kararını engellemeye çalıştıkları öne sürülen yöneticilerin, işçileri yönlendirmeye çalışması tepkilere neden oldu.

Oylama sırasında polis müdahalesi yaşanırken, sendika ve belediye yöneticileri arasında gerginlik tırmandı. Taşeron Belediye İşçileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Evet oyu verecekler sözlü olarak uyarıldı ve tehdit ediliyor. Belediye tarafından belirlenen hayır oyu verecekler belirlenip genelde onların oylamaya katılması sağlanıyor. Bilin bakalım sandıktan ne çıkacak? Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp ‘Biz milletimizin problemlerine sırtımızı çevirmeyiz’ diyor. Ak Parti yöneticileri işçilerin grev sürecine bile hukuksuz biçimde müdahale ediyor. Grev sandığı gelir gider sorun yok ama seçim sandığı önümüze gelecek. Karınca Süleyman'dan hakkını alacak” denildi. 


Etiketler: #Kağıthane Belediyesi #işçiler #grev #Polis müdahalesi

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