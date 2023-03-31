Kağıthane'de akıl almaz kaza: Teknisyenler bebekli kadının üstüne düştü
Kağıthane'de kucağında bebekle markete giren kadının üstüne, marketin dışındaki klimayı tamir eden 2 teknisyen düştü. Yaralanan kadın ve teknisyenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında annesinin kucağında olan bebek olaydan yara almadan kurtuldu.
Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı. Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü.
Teknisyenler kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü. Kadın ve iki teknisyen yaralandı.
Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi.
Teknisyen dakikalarca acı içinde feryat etti. Yaralı kadın ve 2 teknisyen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.
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