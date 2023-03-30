Trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci yeniden sahnede
Tiyatro ekibiyle turne dönüşü geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Sergen Deveci, ameliyat, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası sahnelere döndü.
Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, geçen yıl kasım ayında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmişti.
Oyunun sahnelenmesinin ardından Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, turne dönüş yolunda Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmıştı.
Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.
Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahneye döndü.
Dececi, kazadan 141 gün sonra BKM Mutfak Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand-up yaptı.
"GERİ DÖNMEK GÜZEL"
Sergen Deveci, gösteri sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Geri dönmek güzel" notuyla paylaştı.
Geri dönmek güzel ?? pic.twitter.com/mrUQzKtFhV— sergen deveci (@sergendeveci) March 29, 2023
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