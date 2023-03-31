Bolu'da 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yeni gelişme

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 10 kişiden 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazada ağır yaralanan İlker Özdemir (29) ve Yücel Karapınar (24) ise yoğun bakımda entübe ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:21
Bolu'da 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yeni gelişme
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Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasındaki güzergahta dün meydana gelen olayda, Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkıp kayarak yolu kapattı.

Bu sırada arkasından gelen, aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 58 araç kazaya karıştı.

Zincirleme kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kalan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

8 YARALI TABURCU OLDU

Kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan 10 yaralıdan 8'i taburcu edildi. Yaralılardan İlker Özdemir'in İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde, Yücel Karapınar'ın da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Hayati tehlikeleri süren İlker Özdemir ve Yücel Karapınar'ın yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavilerinin sürdüğü belirtildi.


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