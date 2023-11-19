Kağıthane’de bedensel engelli yurttaş darbedildi!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:22

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Saabad’da meydana geldi. İddiaya göre meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli yurttaş, karşısına çıkan bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat attı. Adamı tartaklayarak darbetmeye devam eden şahsı, orada bulunan yurttaşlar uzaklaştırdı.

Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.