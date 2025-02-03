Kağıthane'de bir garip olay: Bina sahibinin kafasına caraskal düştü
Kağıthane’de 4 katlı bir binanın 4’üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, bina sahibinin kafasına düştü. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde saat 14.45 sıralarında, 4 katlı bir binanın 4’üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, vincin kancasından çıkarak kaldırımda bulunan bina sahibi Kadir Köksal’ın üzerine düştü.
Demirin kafasını sıyırmasıyla yaralanan Köksal yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
"DEMİRİN ALTINDA KALAN ADAM BAĞIRIYORDU"
Olayı gördüğünü söyleyen Mikail Çakar, "Bir baktım ki demir yavaş yavaş inerken birden kopmuş. Demirin altında kalan adam bağırıyordu. Koşarak yardıma gittim. Demirin altında kalan kişi buranın mülk sahibi Kadir Köksal’dı" dedi.
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