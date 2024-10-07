Kağıthane’de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kestiler, camları kırıp darbettiler
Kağıthane’de trafikte seyreden akü ustası bir kişi, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. te yandan saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.
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