Düğünde 'silah şovuna' polis engeli: 6 maganda gözaltında

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Düğünde 'silah şovuna' polis engeli: 6 maganda gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:51

Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.


Etiketler: #düğün #Kırıkkale

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