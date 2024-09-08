Düğünde 'silah şovuna' polis engeli: 6 maganda gözaltında

Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:51

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:53

Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.