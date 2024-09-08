Düğünde 'silah şovuna' polis engeli: 6 maganda gözaltında
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.
Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.
Etiketler: #düğün #Kırıkkale
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