Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 tabanca ile 1 adet kalem suikast tabancası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:41

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

14 TABANCA İLE 1 KALEM SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalem suikast tabancası, 25 adet fişek, 20 adet şarjör ve çok sayıda muhtelif silah parçası ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep

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