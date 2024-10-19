Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 19.10.2024 - 09:59

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

14 TABANCA İLE 1 KALEM SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalem suikast tabancası, 25 adet fişek, 20 adet şarjör ve çok sayıda muhtelif silah parçası ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.