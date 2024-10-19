Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Gaziantep’te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 tabanca ile 1 adet kalem suikast tabancası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
14 TABANCA İLE 1 KALEM SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalem suikast tabancası, 25 adet fişek, 20 adet şarjör ve çok sayıda muhtelif silah parçası ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İşletme, iade taleplerini durdurdu
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış