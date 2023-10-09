Kağıthane'de feci kaza: Freni tutmayan otomobil doğalgaz kutusunu parçaladı
Kağıthane’de freni tutmayan otomobil yokuştan kayarak kaldırıma çıktı. Kazada binanın önündeki doğalgaz kutusu parçalandı. Sürücü Kenan Ağbaba "Buradan çıkarken arabamın frenleri tutmadı. Arabalara vurmaktansa duvara çarptım. O sırada kimse yoktu. Doğalgaz borusu patladı sadece, başka da birşey yoktu." dedi. Kaza sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Çağlayan'da Enis Sokak'ta saat 13.30 sıralarında, Kenan Ağbaba’nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce kaldırıma çıktı.
Ardından bina girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle sakinleri yetişti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekibi hattın gaz akışını kesti.
"ARABALARA VURMAKTANSA DUVARA ÇARPTIM"
Doğalgaz kutusuna çarpan sürücü Kenan Ağbaba "Buradan çıkarken arabamın frenleri tutmadı. Arabalara vurmaktansa duvara çarptım. O sırada kimse yoktu. Doğalgaz borusu patladı sadece, başka da birşey yoktu. Aşağı doğru gidiyordum fren tutmadı galiba. El freni de kullanamadım hiç aklıma gelmedi. Bir anda duvara vurduk" dedi.
Kaza sırasında yolda ve kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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