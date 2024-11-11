Kağıthane'de iki grup arasında kavga: Başına demir duba fırlattı!

Kağıthane’de alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflardan biri diğerinin başına demir duba fırlattı. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de iki grup arasında kavga: Başına demir duba fırlattı!
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DHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:28

Hamidiye Mahallesi’nde, 9 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINA DEMİR DUBA FIRLATTI

Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında taraflardan biri eline aldığı demir dubayı, karşı gruptan bir kişinin başına fırlattı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Kağıthane

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