Kağıthane’de korku dolu anlar: Isıtıcı bir anda alev aldı!
Kağıthane’de bulunan bir markette tezgahın arkasındaki ısıtıcı çakmak gazına temas etmesi sonucu aniden alev aldı. Tezgah arkasında oturan Emir Efe Güner olayı yara almadan atlatırken, Güner’in korku dolu o anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçen günlerde Çeliktepe Mahallesi’nde market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırmak istedi.
Güner, müşterilerle ilgilendiği sırada ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesiyle aniden patlama meydana geldi.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Olay sonrası Güner, panikle tezgahın arkasından çıkarak kendini dışarı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kamera görüntülerinde ısıtıcının bir anda parladığı ve alev aldığı. Efe Güner’in de kendini tezgahın diğer tarafına attığı görülüyor.
Etiketler: #Yangın
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