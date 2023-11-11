Kağıthane'de korkutan yangın!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:11

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında bir yurttaş da yangına bahçe hortumu ile müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin yükseldiği anlar ve yangına bahçe hortumu ile yapılan müdahale çevrede bulunan bir yurttaş tarafından kaydedildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından sona erdi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.