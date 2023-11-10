Şişli'de metruk binada yangın: Erkek cesedi bulundu!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 07:32

Güncelleme: 10.11.2023 - 08:07

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fulya Mahallesi, Fikir Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

CESET BULUNDU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait cenaze, kim olduğunun ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.