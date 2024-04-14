Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Kağıthane’de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:36
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Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında, 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen 3 kişi, aralarında husumet olan C.Ö. isimli şahsa silahlı saldırı düzenledi.

Silahlı saldırı sırasında C.Ö ve D.E. isimli şahıslar ile M.K, S.A. ve D.A. isimli kadınlar yaralandı. 3 şüpheli saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada çalışmalarda bulundu.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralı S.A.’nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere bir adamın yere düştüğü ve çevredeki insanların korkarak kaçıştığı anlar yansıdı.


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