AKP'nin İBB adayı Murat Kurum oyunu Kağıthane'de kullandı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:58

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00

Yerel seçimler kapsamında oy kullanma işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Ailesiyle birlikte oy kullanan Kurum, açıklamalarda bulundu.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullu hemşehrilerimizle paylaştık. Onların misafiri olduk. Onların evlerine, sokaklarına, mahallelerine gittik. 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafik çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul'da yaşayan herbir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı bugün hep birlikte atmış olacağız. uradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. İnşallah akşam 17.00'de oy verme işlemi bitecek. 31 Mart bugün. Her gün bugünü söylüyorduk. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardındanda Saraçhane'de bu coşkuyu İstabullu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Süreci il başkanlığında takip edeceğiz."