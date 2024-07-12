Kağızman’da kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:06

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:07

Kars’ın Kağızman ilçesi Körpınar köyü Körpınar Köyün’de hayvanlarını otlatan H.D.’ye ulaşamayan yakınları, bölgede arama başlattı.

Hayvan otlattığı bölgede hareketsiz yatarken bulunan H.D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kağızman Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.D. hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.D.’nin cenazesi otopsi için Kars’a gönderildi.