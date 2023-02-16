AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar kimdir?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 20:25

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 20:25

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deremler sonrasında AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

PROF. DR. ORHAN TATAR KİMDİR?

Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta doğdu. Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okudu. Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında profesör unvanı aldı.

2007 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dekan olarak görev yapmaya başladı.

2019 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı başkanı olarak görev yapıyor.