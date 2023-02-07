Kahramanmaraş depremi: Yollar, hastaneler, havalimanları yerle bir oldu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 09:12

Deprem sonrası kamu binaları adeta moloz yığınına döndü. Otoyollar ikiye ayrıldı, hastaneler çöktü. Havalimanı pisti çatladı, ulaşım aksadı.

İktidarın milyonlarca lira harcayarak yaptığı, inşaatı yıllarca süren kamu kurumları adeta yerle bir oldu. Açılışları büyük bir görkem içinde yapılan hastaneler, havalimanı, idari binalar, limanlar yıkıldı. İşte yıkılan kamu binalarından bazıları:

HASTANENİN ALTINDA KALDILAR

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde 55 yıldır hizmet veren İskenderun Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Ek binanın altında kalan karı koca ise saatler sonra kurtarıldı. Göçük altından kurtarılan depremzedeler İskenderun’da yapılan Yeni Devlet Hastanesi’ne sevk edidi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada “İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Oktay’ın deprem açıklamalarına yurttaşlar tepki gösterdi. Oktay’ın açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları “İşte AKP’nin afet yönetimi, Bu hastanede hizmet veriliyor mu veriliyor! Göçük altında hasta ve çalışanlar var mı var! Neden güçlendirilmedi eski birçok bina ayaktayken” diye cevap verdi. Hastanenin 1968 yılında SSK hastanesi olarak açıldığı öğrenildi. Öte yandan Hatay merkez Antakya Hastanesi’nin de yıkıldığı belirtildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TOZ YIĞININA DÖNDÜ

- Adıyaman’daki Belediye Başkanlığı binası deprem sonrası tamamen yıkıldı. Bina adeta toz yığınına döndü. Dört katlı binadan geriye sadece tabelası kaldı. Binada bir gece bekçisinin olduğu ve enkaz altında olabileceği belirtildi. Adıyaman Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, “İdari binamızda makam odası ve birkaç müdürlük hizmet veriyordu. Bu binamız maalesef yıkılmış durumda. Belediyemiz ek binasında hizmetlerini veriyor” dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “İdari binamız yıkıldı. İlk belediye binamızda ağır hasar var. Meclisimiz yok oldu. Konak yok oldu. Gerçekten de çok büyük bir yıkım var” ifadelerini kullandı.

TAG OTOYOLU’NDA ASFALT PATLADI

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yıkıldı. Yol ulaşıma kapatılırken trafik D-400 devlet yoluna bağlandı. Yol deprem sonrası adeta ikiye ayrıldı. Otoyolu inşa eden Silahtaroğlu İnşaat’ın yıkılan AFAD binasını da yaptığı ortaya çıktı. Gazeteduvar’ın verdiği bilgiye söz konusu Silahtaroğlu İnşaat’ın inşa ettiği AFAD binasının tanıtımı yapılırken “Her türlü afete dayanıklı” denilmişti. Binanın dış cephesi , 2022 yılının ağustos ayında Ankara’da yaşanan fırtınada hasar görmüştü.

LİMANDAKİ KONTEYNERLER ALEV ALDI

- Hatay’ın İskenderun Limanı’ndaki depodaki konteynerlerden biri deprem sonrası henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine çıkan yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler gökyüzüne yükseldi, kısa süre panik yaşandı. Ekipler yangını söndürdü. Limak Limanı da depremden sonra hasar gördü. Liman yolu ikiye ayrıldı. Liman işletmecisi Limak yaptığı açıklamada “Rıhtımda kısmi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Tesisimizde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Gerekli önlemler alındı” denildi.

ARABALAR YARIKLARA DÜŞTÜ

- Kahramanmaraş ile Pazarcık ilçesi arasındaki yol deprem sonrası ikiye ayrıldı. Yol boyunca derin yarıklar oluştu. Arabalar kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yarıklara düştü.

AFAD’IN BİNASI YIKILDI

- Deprem sonrası Hatay’daki AFAD binasının yıkıldığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bilgiyi doğruladı. Torun “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Şu anda bütün belediyelerimizle bölgeye intikal ediyoruz. Hatay’da beklenenden daha fazla Adana’da var, merkez üssü Kahramanmaraş ilçe ve köylere henüz ulaşılamadı. Hatay’da AFAD’ın binası da yıkılmış” diye konuştu.

POLİS EVİ ÇÖKTÜ

- Hatay Valisi Rahmi Doğan ilde polisevinin de yıkıldığını açıkladı.

Vali Doğan çok sayıda da yaralı olduğunu bildirdi. Doğan açıklamasında ayrıca “İskenderun’daki ve Antakya’daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise “Okullarımızın tamamı, yurtlarımız, pansiyonlarımız sapasağlam yerinde” dedi.

AKKUYU’DA HASAR YOK

- Rus nükleer enerji şirketi Rosatom’dan Türkiye’de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde depremden dolayı hasar olmadığını açıkladı. RIA haber ajansındaki habere göre, Rosatom’dan Anastasia Zoteeva, “Uzmanlarımız inşaatlara, vinçlere ve ekipmana yönelik herhangi bir hasar tespit etmedi. Yine de faaliyetlerin güvenli biçimde sürebilmesi için kapsamlı inceleme yürütüyoruz” dedi.